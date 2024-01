Perde la targa in strada. Auto sequestrata

Multa e sequestro dell’auto per tre mesi. In base alla legge la sanzione, elevata dalla Polizia Municipale di Altopascio, è ineccepibile. Oltre a questo rimane però il disagio per una famiglia che con quella unica vettura, avrebbe dovuto trasportare un disabile. E’ accaduto ad Altopascio dove una signora del posto (che per il momento preferisce mantenere l’anonimato in quanto della vicenda è stato affidato mandato ad un legale per tutelare gli interessi della famiglia), è stata fermata in via delle Cerbaie perché sprovvista della targa anteriore. Si era staccata. Verbale dei vigili urbani, confermato il sequestro. La signora anziana racconta per telefono quanto successo a figlia e genero i quali si precipitano a rifare il tragitto verso casa: viene ritrovata la targa e portata subito agli agenti. Ma ormai tutto è compiuto. "Avevamo chiesto di attendere pochi minuti – racconta la famiglia – talvolta basterebbe un minimo di flessibilità. Tre mesi senza macchina e con un disabile da portare in giro. Che infrazione è? E’ stato un fatto accidentale. Allora bisogna controllare sempre se c’è la targa. Ringraziamo il sindaco e il Comandante della Municipale per l’interessamento, sono stati gentili e comprensivi, ma la storia non finisce qua".

Ma.Ste.