"La scuola sul palco". Alunni protagonisti con gli insegnanti

Saggi di fine anno scolastico a Capannori, realizzati dalle scuole primarie e secondarie di primo grado. Dieci gli appuntamenti, dal 22 maggio al 10 giugno, durante i quali gli studenti proporranno spettacoli teatrali, musicali, di danza e canto.

Partenza giovedì 22 maggio, alle 21, alla scuola Media Don Aldo Mei di San Leonardo in Treponzio "Il paese dei campanelli" (classi varie), spettacolo teatrale; martedì 27 maggio, ore 18, scuola Media Carlo Piaggia di Capannori concerto delle classi terze; martedì 27 maggio ore 21, scuola Media Carlo Piaggia di Capannori, "L’albero della memoria", spettacolo di teatro-danza e canto; mercoledì 28 maggio ore 18, scuola primaria di Camigliano "Musica e colori" (ore 18 classi prime, ore 19 classi seconde, ore 20 classi quinte) saggi teatrali e musicali; venerdì 30 maggio ore 18 scuola primaria di Camigliano Musica e colori (ore 18 classi terze, ore 19 classi quarte) saggi teatrali e musicali; domenica 1 giugno ore 17.30 Scuola Civica di Musica di Capannori "Musiczone in concerto" a cura dell’associazione Polyphonia APS, saggio musicale degli allievi, gruppi di propedeutica e primaria, band pop-rock; martedì 3 giugno ore 10.30 (evento riservato alla scuola) e mercoledì 4 giugno ore 18 scuola primaria ‘A. Del Fiorentino’ di Capannori ‘Uno, nessuno, centomila’ (classi quinte), spettacolo teatrale; lunedì 9 giugno ore 10 scuola primaria di Segromigno in Monte ‘Sorelle d’Italia’ (tulle le classi) saggi teatrali e musicali; lunedì 9 giugno, ore 17.15, scuola secondaria di primo grado ‘L. Nottolini’ di Lammari a indirizzo musicale ‘Saggi Musicali, alunni dei corsi di flauto traverso e chitarra; martedì 10 giugno, ore 18, scuola primaria ‘A.Del Fiorentino’ di Capannori, ‘Voci in festa’ spettacolo musicale.

"Gli studenti protagonisti della vita culturale del territorio", commentano l’assessora alla cultura Claudia Berti e l’assessora alle politiche educative Silvia Sarti.

Ma.Ste.