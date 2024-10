Per Norma Cossetto una rosa alla targa “Non la dimentichiamo“

Si è svolta sabato in piazza del Collegio, davanti alla targa che ricorda il centro di raccolta profughi degli esuli giuliano-dalmati, la manifestazione patriottica denominata “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti filo jugoslavi. L’evento, che si è svolto con il patrocinio gratuito dell’amministrazione comunale, ha visto la presenza del sindaco Mario Pardini, dell’assessore Angela Mia Pisano, di numerosi consiglieri comunali e associazioni.