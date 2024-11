Per la sostenibilità. Cartiere Carrara aderisce alla rete “Global Impact“

Impegno sostenibile. Cartiere Carrara aderisce alla rete Global Compact delle Nazioni Unite, un passo importante che conferma il suo impegno verso la responsabilità sociale e ambientale. Con questa adesione, l’impresa si allinea ai Dieci Principi Universali, che riguardano i diritti umani, le condizioni di lavoro, la tutela ambientale e la lotta alla corruzione. Ogni anno l’azienda renderà conto dei progressi compiuti, garantendo trasparenza e impegno verso il miglioramento continuo. "Questa adesione rappresenta un passo decisivo nel nostro percorso di responsabilità. È il naturale proseguimento delle azioni intraprese con il nostro Bilancio di Sostenibilità 2023 in cui abbiamo già avviato un processo di rendicontazione delle azioni legate ai tre i pilastri della sostenibilità: ambientale, sociale ed economico. Siamo determinati a continuare a innovare e promuovere una crescita sostenibile in un settore in continua evoluzione", ha dichiarato Mario Carrara, Vicepresidente di Cartiere Carrara.

I principi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e del Green Deal europeo sono già parte integrante della visione e delle azioni quotidiane di Cartiere Carrara, con l’obiettivo di promuovere l’economia circolare e tutelare l’ambiente. Tra questi, particolare attenzione è rivolta ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), che rappresentano una guida strategica per le nostre scelte future.

Questo impegno si traduce in azioni concrete e misurabili, come delineato nel Manifesto per la sostenibilità "Caring for what’s next", redatto lo scorso anno, tradotto poi in un piano di sostenibilità, con l’ambizione di raggiungere risultati significativi entro il 2030.

"Per noi, l’adesione allo UN Global Compact - ha aggiunto Mario Carrara - non è solo una dichiarazione di intenti, ma un impegno tangibile. Ogni azione che intraprendiamo oggi è finalizzata a costruire un futuro più equo, responsabile e prospero per tutti"."Questo è solo l’inizio di un percorso di miglioramento continuo. La sostenibilità e l’inclusività sono i principi fondamentali su cui vogliamo basare il nostro futuro", ha concluso Carrara. L’impresa condividerà con altre realtà tutto ciò.

Massimo Stefanini