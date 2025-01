Per la Fiera di Santa Zita si sono liberati 2 spazi, domande entro il 14

Torna anche quest’anno, dal 23 al 27 aprile, la tradizionale Fiera dei fiori e dei dolci di Santa Zita dedicata alla patrona di Lucca molto amata da lucchesi e turisti. L’evento è organizzato come sempre dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio e vedrà il suo immancabile focus nella mostra mercato dei fiori in programma all’interno di piazza Anfiteatro, dove trovano spazio ogni anno undici diversi espositori. Confcommercio fa sapere che per l’edizione 2025 si sono liberati due spazi, gli interessati possono scrivere entro il 14 febbraio a [email protected].