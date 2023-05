Per il pianista russo Dmitry Ablogin anche musiche di Čajkovskij

Diplomato alla Gnessin Academy di Mosca, è stato definito dalla stampa “uno dei pianisti più brillanti e creativi della sua generazione”. È Dmitry Ablogin e domani sera, alle 21 all’Auditorium del Boccherini in piazza del Suffragio, sarà protagonista di un nuovo appuntamento con Open Piano, la rassegna dedicata al pianoforte inserita nella stagione Open del Conservatorio “Boccherini”. Il programma del recital prevede musiche di Čajkovskij, Rachmaninov, Skrjabin e del forse meno interpretato russo Nikolaj Metner, che lo stesso Rachmaninov definì “il più grande compositore del nostro tempo”.

Nato a Mosca nel 1989, Dmitry Ablogin ha inizialmente studiato con Tamara Mezhlumova e Kira Shashkina. Successivamente si è perfezionato con Vladimir Tropp all’Accademia Gnessin, dove si è laureato con lode nel 2012. Ha continuato la sua formazione in Germania, studiando pianoforte con Jesper Christensen alla Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Francoforte sul Meno.

Ha vinto numerosi concorsi internazionali, tra cui il Concorso pianistico “Igumnov” di Lipetsk, il Concorso “Nikolai Rubinstein” a Parigi, il Concorso in commemorazione di Vera Lotar-Shevchenko a Novosibirsk e il “Germania Piano Open” di Hannover. Particolarmente interessato alla musica da camera, suona regolarmente con Manuel Fischer-Dieskau, Eliot String Quartet, Clara Pouvreau e Maryana Osipova, esibendosi in tutta Europa sia come solista sia in formazioni cameristiche.

L’ingresso al concerto di Dmitry Ablogin è libero e gratuito ma è comunque possibile prenotare il posto a sedere accedendo al portale Eventbrite. Per maggiori informazioni il sito da consultare, anche per avere il quadro dei prossimi eventi, è www.boccherini.it.