“Per gli affitti turistici il sito di Palazzo Orsetti è incomprensibile“

Sito online del Comune di Lucca disordinato e incomprensibile. E’ quanto ci segnala un lettore che invita a visitare la pagina per gli affitti turistici sul sito del comune.

“Sfido a capire – dice – cosa vada pagato, in termini e dove e come comunicare i dati degli ospiti. Tra delibere, modelli, e cancellazione di modelli, non si capisce nulla. Inoltre come gestori, comunichiamo gli stessi indentici dati a 3 differenti siti web, Questura, Comune di Lucca e Regione. A questo ci sono arrivato dopo 2 mesi di studio dei regolamenti email, ricorsi e telefonate. Oltretutto, il Comune di Lucca ha anche il coraggio di inviare sanzioni per mancata registrazione della struttura, quando non si capisce (e neanche loro l’hanno capito) neanche dove prendere il modello e quale utulizzare. Situazione indegna“.