Per Boccherini. Omaggio in note del “Passaglia“

È con un momento musicale a casa di Boccherini che entreranno nel vivo gli eventi di fine maggio dedicati al compositore nato a Lucca nel 1743. L’appuntamento è per domani alle 12, quando tre giovani allievi del Liceo musicale Passaglia di Lucca (Caterina Ginesi, primo violino; Asia Venturini, secondo violino; Arion Daci, violoncello), guidati dai loro insegnanti, intratterranno il pubblico di fronte all’albergo San Martino, al civico 9 di via della Dogana: fu questa, infatti, la casa dove abitarono i Boccherini negli anni dell’adolescenza di Luigi.

Verranno eseguiti il celebre Minuetto dal Quintetto G275 nell’arrangiamento per Trio scritto dal professor Guido Masini e temi da La musica notturna delle strade di Madrid nell’arrangiamento del professor Marco Cattani. Questa matinée, organizzata dal Centro studi Luigi Boccherini, anticipa le celebrazioni vere e proprie in San Francesco e all’auditorium del Suffragio del 28 maggio, data in cui ricorre il 219esimo anniversario della morte dell’autore. L’ingresso è libero e il Centro studi Luigi Boccherini ringrazia l’albergo San Martino per l’ospitalità.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio programma Puccini Boccherini, realizzato insieme al Centro studi Giacomo Puccini e al Conservatorio di musica Luigi Boccherini con la collaborazione del Puccini Museum e della Provincia di Lucca.

Ha ricevuto il contributo del Ministero della cultura, del Comune di Lucca con ViviLucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Giacomo Puccini.

Un momento speciale, quello di domani alle 12 grazie ai giovani studenti del Liceo musicale Passaglia che uniranno i fili della storia e della musica che attraversa le generazioni.