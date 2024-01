Pellegrinaggi e devozione in Lucchesia. Convegno Ciscup con Bedini e Sodini

Venerdì alle 17 nella sala del complesso monumentale di San Micheletto, Alessandro Bedini (nella foto) e Carla Sodini parleranno di Pellegrinaggi e devozione popolare in Lucchesia e Toscana. Introduce Iacopo Caucci, presidente del Ciscup (Centro internazionale di studi sulle culture del pellegrinaggio). L’evento è organizzato in collaborazione con la fondazione Campus e dal Ciscup. L’iniziativa ha lo scopo di presentare a un pubblico interessato le diverse forme di pellegrinaggio che percorsero il territorio della lucchesia e della Garfagnana oltre quella ben nota del Volto Santo. Un tema ancora oggi attuale che si muove tra tradizione devozionale, consuetudini storiche e nuovi interessi legati anche al turismo religioso. Questi itinerari, che spesso coincidevano con le vie di comunicazione medioevali come la via Francigena e la via Matildica erano spesso legati al culto mariano e a culti santoriali territoriali. Rispondevano anche alla “pietas” religiosa delle popolazioni locali che vedevano nel pellegrinaggio una forma di aggregazione sociale secondo usi e costumi antichi che riguardavano non solo l’aspetto religioso del pellegrinaggio ma anche quello comunitario, con i suoi rituali, abbigliamenti e anche usi alimentari.