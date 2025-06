Attività Fisica Adattata. Basta una telefonata

Da lunedì prossimo, 9 giugno, per accedere ai corsi di Attività Fisica Adattata (Afa) organizzati dalla USL Toscana nord ovest sarà sufficiente chiamare il numero unico aziendale Cup 0585-498.498 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.

“L’Attività fisica adattata (Afa) – ricorda Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport della Usl Toscana nord ovest e responsabile aziendale Afa – rappresenta un’occasione importante offerta alla cittadinanza per fare attività fisica a prezzi calmierati nelle oltre cento sedi aderenti presenti su tutto il territorio aziendale. Adesso accedere ai corsi sarà ancora più semplice. Sarà sufficiente chiamare il numero unico aziendale Cup 0585-498498 per essere indirizzati all’ambulatorio di pertinenza territoriale. Qui, una volta effettuata la valutazione, il fisioterapista consegnerà un modulo dove è riportato il percorso più adatto e le palestre aderenti più vicine al luogo di residenza. Non sarà necessaria alcuna prescrizione o certificazione medica, anche se è sempre importante una valutazione da parte di un fisioterapista per indicare il percorso più adatto. I corsi, lo ricordo, sono infatti di tre tipologie: Afa a bassa disabilità, Afa prevenzione cadute e Afa ad alta disabilità. Tutti i corsi Afa attivi nel territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest rispettano le indicazioni previste dalla Regione Toscana”.

Che cos’è l’Attività Fisica Adattata. È un’attività fisica non sanitaria, svolta in gruppo e in luoghi adeguati. È noto che il movimento è in grado di garantire effetti positivi in termini di benessere psicofisico a tutte le età, migliorando il tono della muscolatura, lo stato delle articolazioni e la resistenza alla fatica. L’attività fisica svolta in gruppo, inoltre, contribuisce alla socializzazione e alla qualità di vita delle persone che la praticano. Effetti positivi si riscontrano in soggetti con ridotta capacità motoria dovuta a sedentarietà e ad artrosi, esiti di interventi ortopedici e patologie reumatiche. Evidenze scientifiche ne dimostrano l’efficacia nella prevenzione dell’osteoporosi e nella terapia di patologie, quali l’ipertensione arteriosa, il diabete e le cardiopatie.