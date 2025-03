Due pedoni investiti da un camioncino a Lunata, grave una donna

Capannori (Lucca), 14 marzo 2025 – Grave incidente stradale a Lunata, sulla via Pesciatina. Poco prima delle 18 due pedoni sono stati investiti da un camioncino.

Una donna sulla cinquantina ha riportato politrauma ed è stata portata in codice rosso a Cisanello (Pisa); un ragazzo di 17 anni in condizioni da codice giallo (inizialmente considerato rosso ma per la dinamica dell’incidente) è stato invece portato al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca.

Sul posto l’automedica di Lucca, l’ambulanza della Misericordia di Marlia e l’ambulanza di Santa Gemma Galgani.