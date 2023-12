Pedone investito a Lucca, l’automobilista in questura: “Non mi sono accorto di nulla”

Lucca, 12 dicembre 2023 – Si è presentato in questura ieri sera ammettendo di essere lui ad aver causato il gravissimo incidente avvenuto domenica scorsa in viale Luporini nel quale un uomo di 47 anni è stato investito ed è ancora ricoverato in prognosi riservata.

L’uomo, 56 anni di nazionalità rumena, era alla guida della minicar e ha affermato di non essersi accorto di nulla sul momento. E’ indagato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.