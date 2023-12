E’ caccia al pirata della strada. In coma il pedone travolto

Lucca, 12 dicembre 2023 – Caccia all’automobilista che domenica pomeriggio al volante di una “minicar“ ha travolto un pedone di 47 anni in viale Luporini, spedendolo in ospedale in coma, in prognosi riservata. La persona alla guida non si è neppure fermata per soccorrere il ferito o chiamare il 118 e ora rischia davvero grosso. Il pm Sara Polino ha aperto un fascicolo.

La Polizia municipale sta stringendo il cerchio e il conducente della minicar (forse si tratta di una donna) ora rischia l’arresto per lesioni stradali gravissime e omissione di soccorso. Le telecamere di video sorveglianza della zona hanno ripreso la vettura investitrice prima e dopo l’incidente: una minicar di colore chiaro. Si riconosce anche il modello (pochissime quelle circolanti a Lucca) ma non la targa.

Il drammatico incidente è accaduto intorno alle 16.30 di domenica in viale Luporini, nel tratto tra piazzale Boccherini e la rotatoria di piazzale Italia. Il pedone investito era appena sceso dalla sua auto, una Nissan rossa parcheggiata regolarmente, ed era andato a quanto pare andato a pagare la sosta alla macchinetta. A quel punto era però sopraggiunta dalla circonvallazione una minicar diretta verso S. Anna. La vettura, senza neppure frenare, ha centrato in pieno l’uomo a fianco della sua auto parcheggiata, scaraventandolo in aria e facendolo ricadere rovinosamente sull’asfalto. Nello schianto il 47enne ha riportato un violentissimo trauma cranico e in ospedale gli sono state poi riscontrate fratture alle vertebre cervicali. Si trova ancora ricoverato in stato di coma, in prognosi riservata.

A soccorrerlo sono stati alcuni abitanti della zona e clienti del vicino bar pasticceria Dhea di Sant’ Anna. La persona al volante della minicar è invece sparita senza fermarsi. Sul posto il 118 ha inviato subito un’ambulanza con medico a bordo, mentre i rilievi sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia municipale. Le condizioni del pedone, privo di conoscenza, sono apparse subito molto gravi e ne è stato disposto l’immediato trasferimento all’ospedale di Cisanello.

Nel frattempo la Polizia municipale si è messa sulle tracce del conducente della minicar sia attraverso le testimonianze che tramite le telecamere sistemate in viale Luporini.

P.Pac.