L’orrore nel pc: migliaia di foto pedopornografiche, arrestato 57enne

Lucca, 10 maggio 2023 – Un 57enne della provincia di Lucca è stato arrestato per detenzione di una ingente quantità di immagini e video pedopornografici: gli investigatori della polizia postale di Lucca, coordinati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Firenze, hanno trovato nei suoi supporti informatici circa diecimila immagini e un’ottantina di video con bambini e ragazzini.

L’indagine è nata da una segnalazione proveniente dal National Center for Missing Exploited Children, un’organizzazione non governativa statunitense, in merito alla diffusione sulla rete internet di file dai contenuti pedopornografici attraverso un servizio online di conservazione di immagini che consente la ricerca nel web di immagini simili.

L’arrestato, che vive nella Piana lucchese, è stato portato in carcere alla Dogaia di Prato, dove esiste un braccio apposito per le detenzione dei pedofili.