Pediatra in pensione I medici dell’ospedale visiteranno i bambini

La notizia del pensionamento della pediatra di famiglia Mila Del Pistoia sucista proteste anche a Barga dove, dal 1 febbraio 2022, manca la figura della pediatra di famiglia, dopo il trasferimento della dottoressa Fossi su Lucca. Da allora non è mai stata sostituita e adesso si apre sul territorio della Media Valle un altro vuoto, che aumenta le difficoltà ed i disagi per tutte le famiglie della zona.

Le soluzioni temporanee indicate ieri dall’azienda sanitaria non sono ritenute dai genitori sufficienti a sopperire ad una situazione che si attende, per quanto riguarda il comune di Barga, che venga risolta da un anno e che ora si aggrava ancora. Non è possibile e non è giusto, dicono tanti genitori nel comune di Barga, lasciare una intera zona senza pediatri di riferimento.

In campo anche la sindaco, Caterina Campani. "Queste prime risposte indicate dall’ASL sono un punto di partenza, ma è chiaro che non posso essere un punto di arrivo, perché la zona è in grande sofferenza. E’ una vicenda che mette in luce le molte difficoltà che ci sono nel reperimento dei medici per quanto riguarda il nostro territorio. La situazione è stata seguita con attenzione da parte della politica; io in primis ed anche la conferenza abbiamo sollecitato e sollecitiamo un intervento definitivo ma ci rendiamo conto che c’è una situazione oggettiva di difficoltà: i bandi che sono stati fatti dall’azienda sanitaria rivolti a nominare un nuovo pediatra sono andati sempre deserti. La carenza di pediatri, come di altri medici del resto, è un problema diffuso che non riguarda solo la nostra valle, ma un territorio come il nostro, con tutte le difficoltà oggettive che qui esistono, va ancora più in sofferenza".

Intanto, la Asl annuncia che il mercoledì e il venerdì pomeriggio, dalle 15 alle 17, il personale medico dell’unità operativa della Pediatria dell’ospedale di Barga è disponibile a visitare bambini che non risultano temporaneamente iscritti negli elenchi di un pediatra di famiglia.

Inoltre la pediatra Chiara Domenici, che ha ancora buona disponibilità di posti come pediatra di famiglia, effettuerà un ambulatorio a Fornaci di Barga, centro ex-Ceser, il martedì mattina, dal 14 marzo (oltre all’attività del suo attuale ambulatorio di Bagni di Lucca), a favore di bambini iscritti nei suoi elenchi, con appuntamento da fissare tramite la sua segreteria di Bagni di Lucca. Inoltre, altri due pediatri di famiglia in servizio sul territorio della Valle del Serchio hanno dato la propria disponibilità ad aumentare il numero degli assistiti iscritti nei loro elenchi. Nel frattempo la direzione di zona insieme alla direzione aziendale sta continuando a cercare ulteriori soluzioni per affrontare la situazione nel medio lungo periodo, se la problematica dovesse perdurare.

Luca Galeotti