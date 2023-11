Paura in via Fillungo. Grossa lastra di intonaco precipita in Canto d’Arco

Momenti di paura ieri mattina intorno alle 10 in Canto D’Arco, all’incrocio tra Fillungo, via Roma e via Santa Croce, per un enorme lastra di intonaco staccatasi dalla facciata di un palazzo e precipitata fragorosamente a terra da un’altezza di quasi quindici metri. Per puro caso in quel momento non passava nessuno, altrimenti saremmo qui a raccontare ben altro.

Sconcerto tra quanti hanno assistito da vicino alla drammatica scena. “Ho sentito come un boato – racconta una signora –, sembrava un’esplosione e ho visto una nuvola di polvere bianca sulla strada. Mi sono spaventata molto, prima di capire bene cosa fosse accaduto...”. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con l’autoscala e la Polizia municipale.

La zona è stata subito interdetta alla circolazione e anche al transito di pedoni, dato che altri pezzi minacciavano di precipitare a terra. E’ stato necessario anche rimuovere parzialmente le illuminazioni natalizie per consentire al’autoscala dei vigili del fuoco di raggiungere la zona del palazzo oggetto dl distacco e metterla in sicurezza. I vigili hanno provveduto a staccare un’altra ampia parte di intonaco che rischiava di venire giù. Un intervento delicato che ha richiesto parecchio tempo.

Il Comune ha poi emesso un’ordinanza con cui si dispone l’installazione di un’impalcatura e l’avvio di interventi urgenti per la messa in sicurezza della facciata. In serata l’area era ancora bloccata dalle transenne e interdetta sia ai mezzi che ai pedoni, anche se molte persone nel pomeriggio hanno deciso di aggirare le barriere e passare ugualmente a piedi, a proprio rischio e pericolo.

Disagi anche per alcune attività commerciali comprese nel perimetro delle transenne che praticamente non hanno potuto accogliere i clienti per tutta la giornata.

Paolo Pacini