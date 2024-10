Passi carrai, ultimi giorni. Giovedì la scadenza per l’auto-dichiarazione

Passi carrai, ci siamo. Entro giovedì prossimo 31 ottobre scade infatti il termine per inviare a Lucca Riscossioni e Servizi il modello di auto-dichiarazione debitamente compilato e regolarizzare il proprio accesso. Le vecchie licenze non dichiarate saranno considerate decadute. La tariffa annuale di 24 euro al metro e quindi si ipotizza una forbice tra 60 e 100 euro l’anno per ogni passo carrabile.

"Nel lungo iter che ha portato verso l’istituzione della tassa – sottolinea il consigliere comunale PD Vincenzo Alfarano – abbiamo espresso tutti i nostri dubbi sulla tassabilità degli accessi a raso, sulla mancanza del parere dei revisori sul regolamento, sulla poca chiarezza della modalità di misurazione del passo. L’amministrazione, ignorando tutte le osservazioni, anche costruttive, presentate, ha ritenuto che i lucchesi debbano pagare il diritto di entrare e uscire da casa propria, il vero e proprio diritto di passo, già pagato con gli oneri di urbanizzazione al momento dell’acquisto o della costruzione dell’ immobile, che diventa una concessione di una giunta che li considera sudditi. La Giunta delle tasse continua a non smentirsi. Dopo l’aumento della Tari, del suolo pubblico e la cancellazione dell’esenzione sull’IMU, metterà nuovamente le mani nelle tasche dei lucchesi con la nuova “tassa Pardini” sul passo carrabile, magari utile a finanziare altre iniziative di propaganda del turismo in centro".