Passi Carrai, Alfarano chiede la commissione

Passi Carrabili, il consigliere comunale di centrosinistra Vincenzo Alfarano chiede la convocazione della Commissione Controllo e Garanzia.

"Al fine – spiega – di esaminare l’iter di approvazione del regolamento che istituisce la tassa sui passi carrabili e successivi atti. Ciò è motivato dal ritenere, non solo politicamente vessatoria la nuova tassa introdotta sulle spalle dei cittadini lucchesi, come già avuto modo di evidenziare nelle osservazioni politiche presentate, ma anche la presenza di irregolarità nell’iter amministrativo di approvazione del Regolamento e dei suoi atti propedeutici e successivi".

Alfarano sottolinea ancora come "l’imposizione sugli accessi a raso, presenti evidenti profili di illegittimità, le osservazioni da porre non sono terminate. Infatti, il regolamento relativo al canone di occupazione di aree pubbliche, modificato nel febbraio 2024, prevedeva che il rilascio di “atti autorizzativi” ad “occupazioni” per passi carrai non avvenisse più a titolo gratuito, ma oneroso, stabilendo il canone annuo di euro 24/mq. La delibera di approvazione del nuovo regolamento passi carrai, invece, reca, una definizione di passo carraio palesemente incoerente (in quanto includente anche gli accessi a raso, che non comportano occupazione di suolo pubblico) con quella del regolamento".

Per questi ed altri motivi, Alfarano chiede che "gli organi competenti siano chiamati di fronte alla commissione di controllo e garanzia".