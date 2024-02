“Partecipate con passione. I finalisti ospiti al McDonald’s per il panino personalizzato“

“Il mio più grande in bocca al lupo per quei giovani fortunati che quest’anno partecipano al Campionato di Giornalismo de La Nazione e per quelli, ancor più fortunati, che decideranno di intraprendere questa bellissima professione“. Parola di Pino Iacopelli, titolare dei McDonald’s di Lucca e Capannori, circa 100 persone in pianta organica. “Questa esperienza potrà insegnare ai giovani cronisti in classe come si trasmette un pensiero con le parole giuste e in modo sintetico. E’ una grande opportunità anche per scoprire un talento che magari non si immaginava di avere. Perchè chiunque abbia la fortuna di scegliere e di trovare il lavoro giusto ha afferrato il segreto della vita“. “Il mio augurio è che tutti possano trovare soddisfazione in questa bella sfida, sia da autori che da attenti lettori, ruolo non secondario. Chi andrà in finale – annuncia Pino Iacopelli – sarà ospite da me e avrà la possibilità di personalizzare il panino“. Il “made for you“ è già un grande must di McDonald’s. “Si possono scegliere gli ingredienti preferiti oppure anche optare per un panino che è già in menù ma che si intende ritoccare a proprio gusto, con dose doppia di ketchup ad esempio“. Un obiettivo da leccarsi i baffi, che indubbiamente darà ancora più sprint alla sfida. Magari prendendo spunto proprio da “Chiara srl“ la società che gestisce i 2 McDonald’s lucchesi ma anche altri 3 su Pisa e dal primo marzo aprirà anche a Montecatini. “C’è sempre voglia di intraprendere facendo di più e meglio, e anche a Lucca, che ci sta dando grandi soddisfazione, ci piacerebbe trovare una location in più“. Un motore che va a pieni giri anche al Mc Drive che esiste da 20 anni ma che è “esploso“ solo dopo la pandemia: 100 auto in un’ora, con punte di 140.