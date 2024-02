Parte una delegazione per nuovi progetti

In partenza per l’India il presidente dell’associazione Piccole Opere Pro India, Riccardo Luschini, sodalizio nato a Barga nel 2021 e che nel terzo anno di attività vedrà un nuovo impegno diretto del suo presidente e di altri collaboratori per aiutare le popolazioni del distretto di Kadapa nell’Andrapradesh. Luschini partirà lunedì insieme a don Shyam, sacerdote conosciuto a Barga negli anni passati per la sua attività sacerdotale nella parrocchia, ma che ha dato aiuto e spunto anche alla nascita dell’associazione benefica. Con loro l’ambasciatrice di pace Renata Paolinelli e Anna Gallorini. Da quando si è costituita, l’associazione ha lottato con grande impegno per risolvere le problematiche di vera e propria emergenza legate alla carenza di acqua potabile in questi territori. In tre anni sono stati realizzati ben nove pozzi in altrettanti villaggi ed è stato realizzato un depuratore per l’acqua a servizio di una scuola che ora serve 650 ragazzi.

Luca Galeotti