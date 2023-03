Parere favorevole e apprezzamento per Fitto e Calderoli

"Esprimiamo parere favorevole sul decreto-legge, sottolineando apprezzamento per il metodo adottato dai Ministri Fitto e Calderoli, che hanno impresso un forte rilancio alla cabina di regia come sede di condivisione e collaborazione per l’attuazione del Pnrr".

Lo ha detto il presidente della Provincia, Luca Menesini, responsabile Upi per le politiche comunitarie e il Pnrr, intervenendo alla riunione della Conferenza Unificata nella quale si è espresso il parere di Regioni, Province e Comuni sul nuovo decreto Pnrr varato dal Governo Meloni.