Pardini invita ad abbassare i toni ”Il dibattito torni civile“

Il sindaco ha ricevuto ”auguri di morte” a seguito della vicenda Pertini. Ne parla lui stesso, invitando a abbassare i toni. “Ho letto che alcune componenti della minoranza sono intervenute riguardo alla sostanza ed alla forma della dialettica politica nella nostra città – così Pardini – Credo che qualsiasi dialettica per definirsi tale deve rimanere dentro i paletti della convivenza civile, prima ancora che politica. Gli auguri di morte che ho ricevuto dopo la vicenda Pertini e che sono stati segnalati alle autorità preposte non stanno in questi paletti. Le scritte intimidatorie sulla sede di Difendere Lucca, a cui esprimo tutta la mia solidarietà, stanno fuori dai paletti della convivenza civile. Condanno quindi qualsiasi forma di prevaricazione, violenza verbale ed atto vandalico“.