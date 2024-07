Parcheggio a San Pietro a Vico. Si realizzano 37 posti auto a servizio della scuola primaria

Lucca, 2 luglio 2024 – Partito l’atteso cantiere per realizzare il nuovo parcheggio e l’area verde a servizio della scuola primaria di San Pietro a Vico. Sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo parcheggio e la sistemazione di un’area verde in via della Chiesa, accanto alla scuola primaria di San Pietro a Vico. Ieri mattina, il sindaco Mario Pardini, accompagnato dagli assessori Nicola Buchignani e Simona Testaferrata e da Rosaria Cardella delle Cartiere Modesto Cardella, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere.

L’intervento, del valore di circa 255 mila euro, è stato affidato alla ditta Nutini Costruzioni di Piano di Coreglia. Il progetto prevede la realizzazione, nella zona ovest, di un parcheggio con 37 posti auto, disposti sia a lisca di pesce che in linea, oltre a uno spazio dedicato allo scuolabus. La restante area adiacente alla scuola primaria sarà invece riqualificata come zona verde, con vialetti, alberature ornamentali e giochi per bambini, il tutto corredato da un nuovo impianto di illuminazione pubblica.

Il completamento dell’opera è previsto per il mese di ottobre e rappresenta parte di un intervento complessivo di oltre 1.2 milioni di euro, finanziato dalla Società Cartiere Modesto Cardella. Questo intervento rientra nel piano urbanistico comunale approvato dal consiglio comunale nel 2022, che include anche la costruzione di una nuova rotatoria e l’ampliamento del parcheggio vicino al cimitero, portandolo a circa 33 posti auto.

Contemporaneamente, alla scuola primaria di San Pietro a Vico sono in corso i lavori di riqualificazione complessiva dell’edificio. La ditta Papeschi Soluzioni di Lucca sta eseguendo lavori di imbiancatura interna ed esterna, sistemazione degli infissi e ripavimentazione dell’atrio e dello spazio mensa per un importo di 130 mila euro.

«E’ un impegno che ora si concretizza - commenta il sindaco Mario Pardini -. Si tratta di un intervento che era atteso da molti anni. Un intervento che non solo doterà il centro della frazione di un nuovo parcheggio, ma garantirà anche maggiore sicurezza alle famiglie quando accompagnano o riprendono i bambini da scuola, grazie alla realizzazione di un’area protetta con accesso diretto all’edificio scolastico. Insomma, alle polemiche e alle provocazioni – conclude il primo cittadino – noi rispondiamo con i fatti. Anche l’area dell’ex Molino Pardini, grazie al piano operativo, verrà riqualificata».

«Nel frattempo - aggiunge l’assessore Simona Testaferrata - stiamo risistemando l’immobile della vicina scuola primaria nell’ambito delle attività estive programmate per la riqualificazione e il mantenimento degli edifici scolastici. Questi due cantieri, insieme, ci consegneranno per il prossimo anno scolastico una scuola più bella, confortevole, sicura e funzionale». Il progetto complessivo, atteso da tempo in paese, rappresenta finalmente un significativo miglioramento per la comunità di San Pietro a Vico, offrendo infrastrutture moderne e spazi più sicuri e accoglienti per gli alunni della scuola primaria.