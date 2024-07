Parcheggio ai Macelli, via libera. Gestione affidata a Lucca Plus

LUCCA

Parcheggio dell’area dei Macelli, ora c’è la delibera di affidamento a Lucca Plus srl (la società comunale ex Metro) per la realizzazione e gestione della nuova area di sosta. Una notizia rilevante per una zona che ha fatto molto discutere nell’ultimo periodo.

Nei giorni scorsi la giunta Pardini ha infatti approvato l’atto con cui dare mandato a Lucca Plus di realizzare nuovi stalli di sosta a pagamento "sull’area posta in parte di fronte e in parte a nord-est del fabbricato denominato ex Macelli ora Archivio di Stato come da schema planimetrico allegato alla presente deliberazione".

Gli stalli di sosta a pagamento saranno appunto gestiti dalla società comunale alle stesse condizioni di cui al Contratto di Servizio tra il Comune e la società che risale al 2009, ovvero con orario a pagamento dalle 8 alle 20. Questo vince i costi che avrà il parcheggio: tariffa prima ora 0,50 euro, tariffa oraria da seconda ora 1 euro, tariffa unica notturna gratis, tariffa massima giornaliera 8 euro.

Quanto alle tipologie di abbonamento, la tariffa per i lavoratori dipendenti e autonomi in Centro Storico è 20 euro mensile, 50 euro trimestrale, 90 euro semestrale e 170 euro annuale.

Ancora da definire, invece, il numero degli stalli che sarà individuato una volta ultimato il progetto.

Si tratta, questa, di una risposta concreta al problema (con relativi abusi) della interruzione degli abbonamenti agevolati nel parcheggio Mazzini che, i mesi scorsi, ha generato dure e lunghe polemiche da parte di alcuni lavoratori e da parte delle forze di opposizione.

Lucca Plus, nell’aprile scorso, ha effettuato la richiesta al Comune di Lucca che ora ha dato il suo via libera allo scopo di "rispondere positivamente alla richiesta al fine di riorganizzare la sosta dei veicoli nell’immediata periferia, con la realizzazione un parcheggio regolamentato a pagamento, nell’area posta in parte di fronte e in parte a sinistra del fabbricato denominato ex Macelli ora Archivio di Stato, in modo da consentire una maggiore disponibilità di aree di sosta in detta zona, nonché un maggiore ricambio".

Fabrizio Vincenti