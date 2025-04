Paper Week, Lucca città virtuosa: "Carta e cartone grandi risorse"

Raccolta di carta e cartone, con oltre il 92 per cento di imballaggi riciclati l’Italia ha già superato l’obiettivo europeo 2030. Con questi numeri si è aperta la quinta edizione della “Paper week“, la manifestazione nazionale dedicata alle buone pratiche promossa da Comieco che quest’anno ha eletto Lucca come capitale virtuosa. Durante tutta la settimana sono in programma oltre 200 eventi tra laboratori, workshop, spettacoli teatrali, mostre e incontri dislocati in tutte le regioni.

Ad aprire i lavori è stato il convegno dedicato ai 40 anni di attività del Consorzio a servizio del Paese in materia di economia circolare, con al centro uno studio promosso di Next Economia e Fondazione Symbola sul valore delle relazioni nella filiera della raccolta differenziata e del riciclo di carta e cartone del sistema consortile. Secondo la ricerca questa rete in Italia determina un ritorno degli investimenti fino al 688 per cento: per ogni euro investito, attraverso il contributo ambientale Conai, si crea un valore di poco meno di sette euro.

"Quaranta anni di attività sono un traguardo importante, ma anche un punto di partenza per raggiungere nuovi risultati straordinari - ha detto in collegamento la viceministra dell’ambiente e della sicurezza Vannia Gava -. Comieco è l’emblema di come l’alleanza tra pubblico e privato non sia solo possibile ma anche auspicabile, dato che con più di cinque anni di anticipo abbiamo superato il target europeo 2030 in materia di riciclo di carta e cartone".

Jessica Quilici