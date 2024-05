Paolo Del Debbio presenta il libro a Villa Bottini

Paolo Del Debbio torna a Lucca. L’occasione è la presentazione del suo nuovo libro “In nome della libertà, la forza delle idee di Silvio Berlusconi”, uscito a quasi un anno dalla scomparsa del compianto presidente. L’evento, organizzato da Forza Italia, si terrà domenica 2 giugno alle ore 18 nel parco di Villa Bottini. A moderare l’incontro sarà l’onorevole Deborah Bergamini. Nel volume Del Debbio ragiona sull’eredità politica di una delle figure più emblematiche della Seconda Repubblica. Su quale sia il lascito, ma soprattutto l’attualità del programma del 1994 di Forza Italia. L’avventura politica di Silvio Berlusconi è stata ricca di successi. La forza delle sue idee, il linguaggio sempre chiaro e diretto, le intuizioni, le alleanze e le strategie pensate con lungimiranza hanno cambiato il modo di fare politica e di comunicarla. In nome della libertà analizza i valori che hanno determinato la discesa in campo e, successivamente, la lunga stagione berlusconiana, segnando in modo così deciso, comunque la si pensi, il recente passato, il presente e il futuro della politica italiana. Per Paolo Del Debbio un gradito ritorno nella sua città dove manca da tempo. Il giornalista, ormai consacrato come personaggio televisivo, sta conducendo una delle trasmissioni di punta del palinsesto Mediaset, ovvero “Dritto e rovescio” su Retequattro. Il libro “In nome della libertà” è uno dei più venduti in Italia nelle ultime settimane.