Palio dei micci a Minucciano: Regnano vince la XXVIII edizione

La contrada di Regnano con il fantino Davide Pierotti ha vinto la XXVIII edizione del Palio dei micci che si disputa ogni anno a Pugliano in Comune di Minucciano. In gara quest’anno c’erano le otto contrade di Albiano-Sermezzana, Antognano, Casola, Codiponte, Metra, Montefiore, Pieve San Lorenzo e Regnano con i rispettivi micci, assegnati ai fantini e alle contrade con l’estrazione a sorte. Quattro contrade si sono sfidate nella prima semifinale, le altre quattro nella seconda e infine la finale si è disputata tra le prime due classificate in entrambe le semifinali, su un percorso di quattro giri ricavati all’interno del campo sportivo. Al secondo posto si è classificata la contrada di Codiponte con la fantina Gaia Valentini, la quale aveva vinto l’edizione 2022. In passato, ogni contrada aveva il proprio miccio allevato e allenato per l’occasione, ma dal 2011 ad ogni contrada viene assegnato un asino tramite estrazione a sorte. In questo modo tutte le contrade hanno la possibilità di partecipare e le stesse probabilità di vittoria. E’ fatto anche obbligo ai fantini di montare gli animali a pelo, non usare fruste, speroni, o altri oggetti tali da provocare sofferenza agli animali.

Dino Magistrelli