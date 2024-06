Palestre all’aperto le giornate estive

Con la bella stagione ritorna ad Altopascio Palestra a cielo aperto", il progetto promosso dall’amministrazione D’Ambrosio che torna anche questa estate dopo il successo delle scorse edizioni. L’obiettivo è semplice: fare sport nel parco pubblico Aldo Moro e farlo gratuitamente, per due volte a settimane, ogni lunedì e mercoledì dalle 18.30 alle 19.30, per i mesi di giugno (si parte lunedì 17), luglio e per le prime due settimane di settembre. I corsi, tenuti dall’istruttrice del Valico, prevedono sessioni di ginnastica dolce rivolta a tutti i cittadini, senza limiti di età. È un’opportunità per prendersi cura del proprio corpo e del proprio spirito e per vivere e condividere il territorio in modo sano e attivo.

"Dopo il successo delle scorse volte, siamo felici di riproporre alla cittadinanza questa iniziativa a cui teniamo moltissimo. È un’occasione per fare sport in compagnia, in maniera totalmente accessibile e inclusiva, visto che i corsi sono gratuiti e adatti a tutte le età - commenta l’assessore allo sport Valentina Bernardini - lo sport è salute, e noi siamo in prima linea per promuovere una sana cultura dell’attività motoria, favorendo lo stare insieme e il benessere. Il tutto è ancora più bello se fatto in spazi del territorio come il parco Aldo Moro, un luogo verde perfetto per queste attività". È necessario portare il proprio tappetino. Per partecipare occorre presentarsi direttamente al parco Aldo Moro. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0583.216353. Un modo per fare sport e contribuire alla propria forma fisica ma all’aria aperta, uscendo dalle palestre, per stare comunque in compagnia degli amici o dei familiari.

Ma.Ste.