Palazzo Pfanner: torna “SoundOut“ Il festival jazz verso il tutto esaurito

I più promettenti studenti dell’Accademia Siena Jazz e la ricerca musicale di Dinamitri Jazz Folklore, con il sassofonista livornese Dimitri Grechi Espinoza per la prima serata; voci, batterie, contrabbasso, tastiere ed elettronica per il progetto L-Ab con il chitarrista Francesco Diodati e poi il gran finale con il duo Musica Nuda, ovvero Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, per la seconda.

Domani 3 luglio e martedì 4 sarà tempo di jazz con la seconda edizione del “SoundOut Jazz”.

Palazzo Pfanner sarà cornice e protagonista di un festival unico nel suo genere.

Ogni serata prevede un drink di benvenuto alle 21, seguito da un primo concerto alle 21:15 e dal concerto principale alle 22:30, intervallati da un momento di relax nel lounge bar allestito nel loggiato del palazzo, alle 22.

Il festival nasce nel 2022 da un’idea di Amedeo Borella e dal desiderio di offrire alla città un contenitore di cultura, aperto alle collaborazioni e a tutti i generi musicali.

Il brand è curato da Maria Adelaide Fazzi; gli allestimenti sono di Monica Marchetti e Anna Martorana.

La serata di martedì è sold-out; resta qualche posto per lunedì 3 luglio. Il biglietto costa 38 euro (ridotto per studenti e giovani fino a 25 anni: 28 euro) ed è acquistabile online su www.soundoutfestival.it.

È possibile prenotare tavoli in blocchi da quattro posti contattando il numero WhatsApp 348.1374909 o scrivendo direttamente a [email protected]

SoundOut gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca ed è sostenuto da Martinelli Luce, Fineco Bank, Filab e Palazzo Pfanner grazie ai contributi ottenuti dal PNRR. Contribuiscono alla realizzazione dell’evento anche Lucia Giovannetti Gioielli, Le Bontà, Guidi Car, Papeschi, Foto Alcide, Pietro Fazzi Private Banker, Beatrice Granucci profumi, I miracoli di Santa Zita, Pfanner Assicurazioni, Studio Sgrò e Vando Battaglia Costruzioni.