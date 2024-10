Palasport: il Circolo Nuoto vince ricorso al Tar “Valutiamo azioni a tutela della collettività“

Alla fine il Tar ha dato ragione al Circolo Nuoto Lucca annullando di fatto l’assegnazione della piscina del Palazzetto alla Omega sport. I giudici amministrativi hanno riconosciuto la correttezza dell’operato del Comune di Lucca per quanto riguarda l’impossibilità di prorogare la concessione del Circolo del Nuoto Lucca fino al 31 dicembre 2025 e quindi la validità dell’apertura della procedura di evidenza pubblica per scegliere un nuovo gestore. “Una procedura fatta e voluta dall’amministrazione che ha dunque interpretato giustamente la normativa e che per la prima volta dopo anni ha giustamente scelto la strada della procedura di gara per l’affidamento – sottolinea l’amministrazione –. Il Tar ha tuttavia annullato l’aggiudicazione della gestione alla Omega Sport, dopo aver analizzato nel merito la documentazione e l’offerta tecnica per le quali erano state sollevate alcune obiezioni da parte del ricorrente. Obiezioni accolte in numero minoritario rispetto alla quantità di quelle presentate ma ritenute decisive ai fini della valutazione. Stiamo valutando azioni che saranno volte alla possibile riapertura della piscina compatibilmente con i tempi di realizzazione del nuovo palasport“.