"Paladini di Lucca: fine dei container a gennaio 2024"

Le date sono confermate dalla Provincia e dal dirigente che segue

i lavori: sarà l’anno “buono“ anche per gli studenti del Paladini, da cinque anni nei moduli prefabbicati al Campo di Marte. Saranno intanto loro i primi a rientrare nella vecchia sede ristrutturata in via

San Nicolao, come già annunciato e oggi confermato, già dall’inizio del 2024, dopo le vacanze natalizie. Invece per gli studenti del Civitali l’attesa si fa più lunga: rientro in classe solo all’inizio del prossimo anno scolastico 2024-2025, ovvero a settembre 2024.

Il conto alla rovescia è iniziato per la fine della permanenza nei prefabbricati che dovevano essere una soluzione temporanea – un anno e mezzo, due – e che invece lo scorso anno ha visto diplomarsi ragazzi che non sono mai stati in una classe “vera“ in mattoni in tutto l’arco delle scuole superiori.

Un “caso“ che aveva mobilitato anche “Striscia“ che nel servizio aveva ampiamente documentato anche gli effetti delle infiltrazioni d’acqua all’interno dei container. Poi la questione è stata risolta. E ora inizia, finalmente,

il conto alla rovescia.

