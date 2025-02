Padre Saverio Cannistrà è il nuovo Arcivescovo

BARGALa nomina ad Arcivescovo della Diocesi di Pisa di padre Saverio Cannistrà, dell’ordine dei Carmelitani Scalzi, avvenuta in questi giorni, ovviamente ha suscitato interesse ed anche apprezzamento nella comunità cattolica barghigiana, visto che Barga ed il suo territorio, con tutto il vicariato, fanno parte appunto della Diocesi di Pisa, enclave pisana in territorio lucchese, allo stesso modo in cui lo sono Forte dei Marmi e Pietrasanta. Fu unita alla diocesi di Pisa il 18 luglio 1789. L’annuncio che Papa Francesco ha nominato nuovo arcivescovo padre Saverio Cannistrà è stato dato giovedì mattina da monsignor Giovanni Paolo Benotto, che ha rimesso il suo mandato nelle mani del Papa al compimento dei 75 anni, come previsto dalle norme ecclesiali. Il nuovo Arcivescovo, dopo due mandati come Preposito Generale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, attualmente era vicario parrocchiale della parrocchia di San Pancrazio a Roma. Padre Cannistrà, calabrese, si è laureato alla scuola Normale di Pisa e conosce molto bene la realtà cattolica pisana e della diocesi. Sicuramente, dicono tutti a Barga e dintorni, sarà un degno sostituto di monsignor Giovanni Paolo Benotto che lascia un buon ricordo e che con il vicariato di Barga in generale ha sempre avuto un rapporto stretto e di piena collaborazione alle tante iniziative. Tra i primi a rivolgere un sincero augurio al nuovo arcivescovo Cannistrà, ed un saluto ed un ringraziamento a monsignor Giovanni Paolo Benotto, anche il proposto di Barga, monsignor Stefano Serafini e l’arciprete di Fornaci, don Giovanni Cartoni.

Luca Galeootti