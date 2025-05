"Senza chiodi topografici via libera al furbo di turno"

Era l’ 8 agosto 2023 – scrive in un comunicato il Comitato “Vivere il Centro Storico“ – quando l’assessora Granucci, a Palazzo Orsetti, proclamò solennemente che il suolo pubblico dei locali sarebbe stato delimitato con i “chiodi topografici”, quei bulloni piantati in terra che evidenziano lo spazio concesso ai locali. Senza quei bulloni il “furbo di turno” può fare quello che gli pare occupando spazi che non dovrebbe, limitando la sosta dei residenti, evadendo la tassa sul suolo pubblico, provocando una concorrenza sleale nei confronti dell’ esercente onesto che paga tutto il dovuto.

In assenza dei chiodi – prosegue il comunicato –, per effettuare regolari controlli, la Polizia Municipale è costretta ad andare a cercare la planimetria per ogni singola attività, il che è praticamente impossibile per effettuare controlli di routine e quindi il furbo la fa franca. Quanto costerà la causa con la Pizzeria? Non si sa, però sappiamo che la gestione del suolo pubblico viene pagata con i soldi della casse pubbliche. Per regolamentare il suolo pubblico in Piazza Anfiteatro si sono spesi circa 5mila euro di tutti i cittadini quando la materia riguardava pochi commercianti. Che dire poi della vergognosa gestione dei negozi al Carmine quando un barista venne cacciato dal suo locale e gli vennero cambiate le chiavi della porta? Situazione mai accaduta prima a Lucca e risolta quando finalmente il Sindaco la prese in mano offrendo 70mila euro (di denaro pubblico) come indennizzo più 4.377 euro per le spese legali sempre a spese dei cittadini. Visto il tempo trascorso non sarebbe il caso che il Sindaco prendesse l’iniziativa dando ordine al dirigente di mettere i chiodi topografici?