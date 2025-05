"No all’impianto di riciclo". Il Comune di Porcari chiama a raccolta i cittadini

Sarà spiegato l’iter amministrativo della vicenda e illustrata la strategia legale adottata dal Comune di Porcari sull’impianto di riciclo di pannolini, pannoloni e scarti tessili di Salanetti, che dovrebbe sorgere sul territorio di Capannori ma a ridosso di quello porcarese che ha generato polemiche a non finire negli ultimi tempi. La giunta chiama a raccolta i cittadini ribadendo il No alla struttura. L’assemblea pubblica è in programma martedì 27 maggio alle 21 all’auditorium “Da Massa Carrara“ e ha il dichiarato obiettivo di fare chiarezza su quella che è definita "una battaglia comune".

È questo lo spirito con il quale l’amministrazione comunale di Porcari ha scelto di organizzare il momento di confronto: spiegare con trasparenza i passaggi dell’iter autorizzativo iniziato nell’agosto 2023, ripercorrerne le tappe all’interno della conferenza dei servizi regionale e motivare le scelte di strategia legale adottate dal Municipio di piazza Orsi. L’impianto, proposto dalla società Retiambiente grazie a un finanziamento Pnrr da 15 milioni di euro e localizzato nel territorio comunale di Capannori, sorgerebbe a ridosso del confine con Porcari in un’area già interessata da diversi insediamenti industriali. Da qui la forte preoccupazione dei cittadini e la netta opposizione del Comune di Porcari, che ha manifestato la propria contrarietà.

"Abbiamo agito in tutte le sedi per far valere le ragioni del nostro territorio – spiega il sindaco, Leonardo Fornaciari, – e continueremo a farlo con determinazione. Vogliamo parlare con la cittadinanza, carte alla mano, condividendo un’informazione corretta, completa e verificabile. Solo così potremo affrontare insieme una sfida che tocca da vicino la qualità della vita di tutti. Invitiamo i cittadini e le cittadine di Porcari a partecipare perché questa battaglia si vince solo se è davvero comune".

Fin qui il sindaco Fornaciari. La questione è ancora in ballo, tra ricorsi al Tar e le proteste di comitati e non solo, su distanze dal centro abitato, polemiche sulla sostenibilità economica, oltre alle discussioni tecniche sul consumo di energia della struttura e, soprattutto, sulla effettiva capacità di ammortizzare l’impatto odorigeno.

Massimo Stefanini