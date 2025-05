Aperte le iscrizioni per Garfagnana’s got talent

Si terrà anche quest’anno Garfagnana’s Got Talent e sono già aperte le iscrizioni. Il concorso artistico che anima l’estate di Castelnuovo, quest’anno torna con una sola serata che aprirà la XLII Settimana del Commercio, lunedì 11 agosto. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, ha optato per un cambio di formula lasciando però invariato il montepremi e la qualità del concorso. Riguardo alle iscrizioni si può consultare il regolamento sul sito ufficiale www.castelnuovoeventi.it da dove si può scaricare anche il modulo. I duemila euro in buoni acquisto, da spendere nei negozi aderenti all’associazione, in montepremi saranno suddivisi in 1500 euro per il vincitore e 500 euro per colui che raccoglierà maggior gradimento sui social dove sarà pubblicata la performance con cui il candidato presenterà la propria iscrizione per la finalissima. Per la conduzione artistica della serata, confermati i bravissimi Morris Di Fausto, cantante spesso prestato anche al mondo teatrale e Gloria Tonini, volto di Canale 50 nonché già finalista a Miss Italia. Ancora riserbo sulla giuria dove però gli organizzatori fanno sapere che ci saranno novità. Dal canto alla musica, dal ballo alla magia al cabaret, ci si aspetta una serata di varietà con qualche novità sempre in divenire.

"Garfagnana’s Got Talent- spiega il coordinatore dell’organizzazione Luca Dini- è nato nel 2016. L’allora direttore artistico Paolo Mellucci aveva realizzato a Castelnuovo, nei primi anni del nuovo secolo, la Corrida. L’evento si trasformò, dopo un’edizione, in un concorso canoro che ebbe successo per vari anni. Successivamente gli organizzatori pensarono di cavalcare il format televisivo, impegnandosi nella ricerca di talenti che andassero oltre a quello del canto, sicuramente il più facile e numeroso da reperire".

Dino Magistrelli