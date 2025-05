Bagni di Lucca, emozione Jasmine. Ora una festa per la campionessa: “La aspettiamo”

Bagni di Lucca (Lucca), 18 maggio 2025 – Un’altra festa a Bagni di Lucca per la doppia vittoria, in meno di 24 ore, della concittadina Jasmine Paolini agli Internazionali di tennis d’Italia. Ieri, 17 maggio, il trionfo alla finale del torneo femminile singolare, e oggi il doppio femminile.

I compaesani di Bagni di Lucca seguono le imprese di Jasmine Paolini al bar Italia. A destra la vittoria con Sara Errani

"Ora aspettiamo l'occasione giusta per avere di nuovo fra noi Jasmine Paolini e festeggiarla con tutto il paese", dice il vicesindaco Sebastiano Pacini riportando le sensazioni dei concittadini per le vittorie della tennista. "La popolazione di Bagni di Lucca è entusiasta dei risultati ottenuti da Jasmine e ha seguito con passione anche questo suo percorso a Roma. C'è tanta contentezza", aggiunge, e anche se "nei due bar della piazza centrale c'è stata meno affluenza rispetto alla finale del torneo singolare, perché è domenica e per l'orario di mezzogiorno, l'hanno seguito tutti, anche chi la conosce poco e non segue abitualmente il tennis, si è tenuto informato sulla partita e poi ha voluto sapere subito il risultato".

Il bis odierno era atteso ma non scontato "ma Jasmine quando si pone gli obiettivi li raggiunge e l'ha fatto anche questa volta - commenta Pacini - Ha fatto una grande impresa, ha sostenuto la fatica e la tensione di 15 giorni intensi, è stata davvero brava e da oggi il successo è doppio. Ma chissà quanti ne otterrà, questa non si ferma più...".

Ora, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Michelini è in attesa di individuare un momento adatto, rispetto agli impegni della tennista, per una bella iniziativa e per celebrare tutti insieme questi grandi risultati sportivi di Jasmine Paolini. Grande attenzione anche al tennis club di Bagni di Lucca dove Jasmine Paolini, come capita a tanti bambini, iniziò a impugnare la racchetta e imparò i primi rudimenti della disciplina. Il circolo sportivo è stato, all'epoca senza poterlo prevedere, la sua culla agonistica. Una grande foto della campionessa è tenuta ben in mostra all'interno dei locali dell'ospitalità.