Bagni di Lucca, festa nei bar per Jasmine Paolini campionessa: “Ci regali un sogno”

Bagni di Lucca, 17 maggio 2025 – Tutti nei bar a guardare la campionessa. Bagni di Lucca ha vissuto con gioia la vittoria di Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia. Un’affermazione storica per l’Italia e per questa ragazza che proprio da Bagni di Lucca è partita per conquistare il mondo.

Erano a Roma, sulle tribune, il padre Ugo e la mamma Jacqueline Gardiner. Sempre a Roma c’era anche lo zio, che tra i primi fece innamorare Jasmine di questo sport. Ma i tanti amici e conoscenti, i tanti tifosi, erano nei bar o nelle case per vedere tutti insieme la finale contro Coco Gauff, vinta poi dalla ragazza toscana.

Dentro il Bar Italia a Bagni di Lucca, dove diverse persone hanno seguito la finale (Foto Borghesi)

"La Regina di Roma! – scrive il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini – La Regina di Bagni di Lucca! Incredibile Jasmine Paolini ci stai regalando un sogno fantastico! Continui a scrivere la storia del tennis mondiale! Sei fantastica! Tutta Bagni di Lucca è con te a Roma!”.

Quartier generale dei tifosi è il Bar Italia. Fuori dal locale c’è uno striscione, proprio sopra l’insegna: “Orgogliosi di te”, si legge, insieme a una foto della tennista. A Roma, alla sfida della Paolini che poi ha vinto il trofeo, era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È una giornata indimenticabile, bravissima", si è complimentato il Capo dello Stato. "Questa coppa è per lei", la replica di Paolini. "No, non la merito. Si prepari per domani", la risposta di Mattarella. Nella giornata di domenica Paolini, alle 12, sarà impegnata nella finale del torneo di doppio con Sara Errani.

"Complimenti a Jasmine Paolini - afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - per la vittoria agli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis che si gioca in Italia. Dopo questo torneo Jasmine salirà al quarto posto della classifica mondiale, una posizione che aveva già raggiunto lo scorso anno e il suo miglior risultato in carriera".

"Con il tuo sorriso di chi non molla mai - prosegue Giani - con questa vittoria hai scritto la storia del tennis e l'hai scritta con il cuore. Grinta, eleganza, passione: sei l'orgoglio dell'intera Toscana che oggi esulta con te".