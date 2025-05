Giani e il Ponte sul Serchio: "Un’opera attesa da anni"

LUCCAUn passo decisivo verso la conclusione di uno dei progetti infrastrutturali più significativi per la mobilità del territorio lucchese è stato compiuto nella giornata di ieri, con il varo e posizionamento della prima campata da 100 metri del nuovo ponte sul fiume Serchio. E la benedizione compiaciuta del presidente della Regione, Eugenio Giani, che, senza mezzi termini, la definisce "una delle opere più importanti e attese della Lucchesia che avrà senza dubbio un impatto straordinario. La Regione Toscana ha sostenuto economicamente buona parte del progetto. Andiamo avanti per una Regione sempre più presente sui territori grazie alla collaborazione degli enti locali e per una viabilità sempre più sicura". L’intervento, coordinato dalla Provincia di Lucca e realizzato da Fincantieri Infrastructure Spa, rappresenta una tappa fondamentale per l’avanzamento dei lavori dell’imponente viadotto che collegherà via del Brennero e via per Camaiore. La campata, una robusta e scenografica struttura in acciaio con arco integrato, è stata collocata nella sua sede definitiva al termine di tre intense giornate di operazioni tecniche ad alta complessità. Una volta raggiunte le pile in cemento armato, la campata è stata sollevata da terra e posizionata con successo in un’unica giornata. Questa modalità d’intervento, oltre a essere tecnicamente avanzata, ha consentito di minimizzare l’impatto sull’equilibrio idraulico del Serchio, garantendo al tempo stesso rapidità e sicurezza in fase di montaggio.

A sottolineare la rilevanza dell’opera anche sotto il profilo istituzionale, il sopralluogo ufficiale al cantiere, del presidente Giani, accompagnato dall’assessore regionale Stefano Baccelli. A fare gli onori di casa, il presidente della Provincia Marcello Pierucci, insieme al consigliere provinciale Luca Menesini, all’architetto Francesca Lazzari e all’ingegner Pierluigi Saletti. Presente anche la consigliera regionale Valentina Mercanti. Il quadro economico complessivo dell’opera, ricordiamo, è di 27 milioni di euro. Lo sguardo è ora rivolto ai prossimi giorni, quando – condizioni meteo permettendo – sarà effettuato anche il varo della seconda campata, che andrà a completare il corpo centrale del ponte.

Giulia Prete