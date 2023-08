"Pacchetto scuola a Lucca: ancora un mese per richiedere il contributo"

Ancora un mese circa di tempo per fare domanda. Torna il “Pacchetto scuola- anno scolastico 2023-2024”, col quale l’amministrazione comunale, utilizzando fondi stanziati da Regione Toscana e Governo, intende sostenere le famiglie in condizioni economiche più svantaggiate. E’ infatti possibile richiedere l’incentivo economico individuale finalizzato all’acquisto di libri scolastici, materiale didattico e di servizi legati alla scuola. La richiesta può essere fatta da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente gli studenti, oppure, se maggiorenni, dagli studenti stessi. Il contributo massimo erogabile è di 300 euro a studente per qualunque classe. Per presentare la domanda è necessario che lo studente sia iscritto per l’anno scolastico 20232024 a scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) statali e paritarie e degli enti locali, oppure a percorsi di istruzione e formazione professionale presso una scuola secondaria di secondo grado, oppure a una agenzia formativa accreditata. Lo studente dovrà avere la sua residenza nel Comune di Lucca, mentre la scuola può essere anche fuori Comune. La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata solo al Comune dove lo studente risiede e non dove è situata la scuola. Chi chiede il beneficio non dovrà avere compiuto 21 anni, ad eccezione di studenti con disabilità, handicap ai sensi della Legge 104 o invalidità superiore al 66%. Infine l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità dello studente non dovrà essere superiore a 15.748. La domanda di ammissione al bando va compilata solo online entro il 22 settembre sul sito www.comune.lucca.it