Orto e cucina, sodalizio perfetto

Marco e Margherita sono una coppia che ha scommesso non solo sulla tavola ma sulla stretta connessione – a tutto sapore e genuinità – tra materia prima e cucina. Non è un caso che alla loro Locanda Agricola Posapiano, nelle dolci colline di Montecarlo, sia già in itinere una preziosa creatura chilometro zero: l’orto. Perchè, come dicono i titolari stessi “lavorare la terra sa di futuro“. Un patto tra ingredienti e tavola che è risultato vincente anche a Pasqua e per il pranzo di Pasquetta.

“Per Pasqua abbiamo proposto un menù a 55 euro e devo dire che è piaciuto. In particolare – dice Margherita – garmugia e crespella alla fiorentina hanno fatto la differenza, al punto che in diversi hanno chiesto il bis. Anche il pan di coniglio tra gli antipasti è andato alla grande. E il giorno dopo si è replicato, con il tutto pieno e una grandissima soddisfazione“. La locanda agricola Posapiano di Montecarlo insieme al Ristorante Mecenate nel centro storico a dicembre scorso hanno vinto il premio della Chiocciola della Guida di Slow Food “Osterie d’Italia” edizione 2024.