Orto Botanico, nuova biglietteria Più accessibile e più fruibile

Parole d’ordine? Accessibilità e fruibilità. La nuova biglietteria dell’Orto Botanico cambia postazione e si sposta nella casermetta di San Regolo, direttamente sulla passeggiata delle Mura urbane. Una collocazione più visibile, in grado di attrarre i numerosi cittadini e turisti che ogni giorno scelgono di fare una passeggiata sul nostro simbolico monumento, e anche più accessibile in quanto agevola la visita all’Orto alle persone con disabilità. La nuova entrata, nell’intento dell’amministrazione comunale e della società Metro srl che gestisce la biglietteria, faciliterà l’accesso alla struttura sia alle persone con disabilità sia ai genitori con i passeggini. Fino ad ora, l’ingresso destinato alle carrozzine era in via del Giardino Botanico: un’entrata diversa e distante rispetto a quella a cui potevano accedere le persone deambulanti.

Nella nuova e inclusiva biglietteria si possono trovare inoltre dei servizi igienici dedicati anche alle persone con disabilità e un ascensore per scendere comodamente a livello dell’Orto. I servizi igienici non sono destinati solo a coloro che acquistano il biglietto di accesso all’Orto ma, chiunque stia passeggiando sulle Mura, può usufruire del bagno in orario di apertura della biglietteria.

La nuova biglietteria è stata inaugurata ieri mattina, al taglio del nastro erano presenti Mia Pisano e Moreno Bruni, rispettivamente assessori alla cultura e al bilancio del Comune di Lucca, Roberto di Grazia, amministratore unico di Metro, Paola Angeli, dirigente del settore cultura e Alessandra Sani, curatrice dell’Orto Botanico. Questa nuova collocazione ha un ulteriore vantaggio, rende l’entrata più visibile, sia ai turisti che ai cittadini lucchesi che spesso si limitano ad ammirare questo museo a cielo aperto dall’alto delle nostre Mura.

"Questa nuova biglietteria ci permette di avere una maggiore visibilità e accessibilità, prevediamo di registrare un maggior numero di ingressi – dice Sani – Questo rafforzerà la missione di questo magnifico museo, ossia mostrare il patrimonio naturale e culturale di cui disponiamo a più persone possibili". Una nuova postazione che però non sostituisce totalmente quella vecchia: la biglietteria ritornerà nella sua posizione originaria, sulla rampa San Regolo, in occasione di appuntamenti e grandi eventi organizzati dall’Orto e non solo.

Giulia Alberigi