Origini porcaresi di Senna: "Servono iniziative"

"Che fine hanno fatto le iniziative che avrebbero dovuto valorizzare le origini porcaresi del mito dell’automobilismo Ayrton Senna?"

In tanti sotto la Torretta se lo chiedono. Si era pensato alla classica statua, alla semplice intitolazione di uno spazio pubblico o di un parco, ma anche i gemellaggi con Siculiana, in Sicilia, dove ci sono altre radici e legami con il leggendario pilota brasiliano. Giampiero Della Nina, studioso e scrittore, ha scoperto, con le sue ricerche, la presenza di avi del tre volte campione del Mondo a Porcari. Raffaele Di Santoro, nato a Porcari nel 1862, emigrò in Brasile nel 1892 dove sposò Maria Servilia Di Santoro, anche lei nata nel apese lucchese nel 1875.

Dalla loro unione nacque, nel 1909, Marcelina Di Santoro, ossia la nonna materna di Ayrton. Per gli amministratori ci sono state altre priorità, come Salanetti o il fotovoltaico, ma sarebbe un peccato non valorizzare un simile personaggio.

M.S.