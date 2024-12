Orientamento scolastico: Open Day all'Isi Pertini di Lucca il 14 dicembre

Interessante appuntamento per l’orientamento scolastico in uscita dalle scuole superiori il 14 dicembre all’Isi Pertini di Lucca. In occasione della seconda giornata di Open Day, la scuola di viale Cavour ha infatti organizzato un evento dedicato non solo agli studenti delle scuole superiori, ma anche alle famiglie dei ragazzi delle scuole medie. L’obiettivo è mostrare quante opportunità esistano per il futuro formativo dei figli, permettendovi di valutare con anticipo il percorso più adatto e prepararvi serenamente anche sotto l’aspetto economico (il riferimento è alle numerose borse di studio su progetti e su Isee) un aspetto cruciale nel periodo storico che stiamo vivendo.

Ecco il programma. Dalle ore 9 alle 13 gli studenti dell’Istituto Pertini parteciperanno a incontri con le università di riferimento per la grafica di tutta Italia presenti. Le classi dalla prima alla quarta visiteranno gli stand informativi accompagnati dai docenti, mentre le classi quinte avranno sessioni dedicate per approfondire percorsi di studio, borse di studio, prospettive lavorative e costi.

Il pomeriggio dalle 15 alle 17 è dedicato ai genitori insieme ai figli. Potranno visitare gli spazi dell’istituto e partecipare a incontri con i rappresentanti delle università. "Mi occupo di orientamento dal 2005 – spiega il professor Rocco Musolino, responsabile del settore d’indirizzo Grafico e Comunicazione e referente per l’orientamento in uscita dell’Istituto Pertini – e ho sempre creduto nell’importanza di iniziare presto a costruire un’idea del futuro per i nostri ragazzi. Sapere già dai primi anni di superiori che ci sono percorsi di studio validi dopo il diploma aiuta a formare un pensiero più consapevole, evitando che l’università venga percepita come una semplice prosecuzione scolastica o, peggio, che resti un’opzione sconosciuta o per pochi: oggi il mondo chiede una maggiore istruzione e formazione. Pur non avendo un riscontro immediato, perché sono qua queste università? Perché credono in questo progetto a lungo termine volto a creare persone e cittadini istruiti e con una capacità di pensiero autocritico e formati professionalmente in una specifica professione che sarà il loro futuro".

"Il nostro istituto – sottolinea il docente – è molto attento alla formazione dei nostri studenti, mettendoli al centro del loro processo di apprendimento costruendogli intorno una didattica su misura, proprio come un sarto fa con un vestito, questo perché crediamo che ogni individuo abbia un proprio percorso, ma l’esigenza di un’università oggi nel 2024 non può più essere solo per pochi".

"Il concetto di università è semplicemente darsi ancora un po’ di tempo per formarsi ulteriormente perché le superiori finiscono proprio nell’età in cui incomincia uno sviluppo mentale adatto ad assorbire informazioni che altrimenti da dove arriveranno? Dai social? Dalla tv? Dagli amici? Sarà un’occasione per esplorare le possibilità offerte, fare domande e costruire una visione chiara del futuro formativo dei vostri ragazzi, anche insieme a noi docenti che ci rendiamo disponibili per accompagnarli in una scelta consapevole. Ancora oggi molti ex studenti fanno affidamento a noi o addirittura collaborano con noi".