"Orgogliosi che a Lucca sia sbarcata una F"

I libri, il cuore pulsante della città. In tantissimi si sono radunati ieri in via Beccheria per l’inaugurazione della nuova Feltrinelli ieri pomeriggio. Un evento speciale, che ha acceso i riflettori sulla cultura anche grazie all’ospite speciale, il regista premio Oscar Gabriele Salvatores, che inisieme a Carlo Feltrinelli ha tagliato il nastro della nuova libreria (nella foto di Alcide).

"Lucca ormai è la mia seconda casa - spiega Salvatores, passo quasi più tempo qui che a Milano. E’ la prima volta che inauguro qualcosa, ma devo dire che è molto bello. Quando si apre un luogo che aiuta la cultura è sempre importante, perchè abbiamo tanto bisogno della cultura e della belezza. Sono cose che ci salveranno. Sono molto contento anche che ci siano tantissime persone, a testimonianza di quanto sia importante".

"Vivamo tempi in cui il ruolo delle librerie si conferma fortissimo - spiega il presidente Carlo Feltrinelli -. Luoghi che danno la temperatura di una città, e quindi siamo enormemente felici di aprirne una nuova a Lucca. Tra l’altro è una città a cui sono molto legato, vengo spesso per i concerti e sono felice che ci sia una nuova F. Ho visto tantissime persone in attesa dell’apertura ufficiale, mi rende molto orgoglioso ed è la conferma di quello che dicevo, ovvero che le librerie sono luoghi molto particolari in una città. Ero fiducioso che la cittadinanza rispondesse in modo forte".

Presenti anche il sindaco di Lucca Mario Pardini, insieme ad alcuni membri della giunta e altri volti della politica locale come la sindaca di Altopascio Sara D’Ambrosio.

ia.na.