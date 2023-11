Ordine pubblico. Sospeso un circolo

Il Questore di Lucca ha disposto la chiusura per dieci giorni di un circolo ricreativo di Altopascio, sospendendo la licenza del locale, sottolineando come il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate. Alla base di tutto ciò ragioni di ordine pubblico. Nelle scorse settimane, infatti, si era verificata una rissa tra otto persone tra i clienti. I carabinieri erano stati chiamati per sedare la lite e dagli accertamenti era emerso che almeno sei (ma anche il personale in servizio) non avevano la tessera di appartenenza al circolo, situazione indispensabile per questo tipo di attività.

Il provvedimento del Questore prevede la sospensione delle autorizzazioni amministrative per somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche.

I controlli dei militari dell’Arma c’erano stati anche prima della violenta lite scoppiata a fine ottobre. Insomma, un luogo attenzionato, per così dire, dalle forze dell’ordine.

Anche perché, nel recente passato, si errano registrati altri episodi di cronaca. Il questore di Lucca, così, "al fine di salvaguardare l’esigenza di tutela dell’ordine e sicurezza dei cittadini", ha ritenuto di impedire, attraverso la chiusura del locale per 10 giorni, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale direttamente riconducibile all’attività del locale in questione". Questo quanto scritto nella misura adottata.

Nel Comune di Altopascio vi sono state spesso chiusura di attività produttive per alcuni giorni, si ricorderà la nota pizzeria chiusa diversi giorni dopo il blitz nel parco Moro della Polizia di Stato e l’arresto di numerosi spacciatori.

Massimo Stefanini