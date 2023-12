Ordine del giorno per la piscina di Mutigliano

“Il 2024 a Lucca non sia solo l’anno dei soldi spesi per la realizzazione di nuovi progetti faraonici e per il consumo del suolo, come per i 25milioni di euro previsti per il parcheggio interrato fuori piazza Santa Maria, ma torni al centro dell’attenzione di tutti la necessità di riqualificare le opere già esistenti - in particolare quelle dei quartieri e dei paesi più decentrati - e al momento non fruibili dai cittadini“. Lo chiede, con un ordine del giorno, il consigliere di Sinistra Con, Daniele Bianucci. Che individua fra le opere da realizzare ”la riqualificazione della piscina di Mutigliano, da troppo tempo abbandonata, entro la fine del 2025”. Non manca poi una stoccata all’assessore Fabio Barsanti: ”Per il quale – dice l’esponente dell’opposizione – il recupero della piscina di Mutigliano rappresentava una priorità quando era un giovane militante di Casapound e amava farsi le foto in giro sul territorio con la vanga in mano. Adesso che siede sulla comoda poltrona dell’assessorato a quasi 6mila euro lordi al mese, preferisce farsi i selfie alla manifestazioni sportive, andare sul giornale per i litigi con le società sportive e finire sui media nazionali per imporre al sindaco di bocciare le mozioni del centrosinistra: altro di significativo, al momento, non abbiamo ancora visto. E l’attenzione per la piscina di Mutigliano è andata di buon grado in cavalleria”.