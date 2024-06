“Ora è una città che cresce“. Pardini traccia un bilancio insieme alla sua squadra

Lo scorso anno, il cambio di passo; quest’anno la crescita: ecco la sintesi del bilancio della giunta Pardini secondo lo stesso sindaco che ieri, nella splendida altana di Palazzo Guinigi, ha tracciato il bilancio dei primi 24 mesi di governo della città. Sono passati due anni esatti da quando Mario Pardini fu proclamato sindaco grazie alla vittoria arrivata con gli apparentamenti al ballottaggio con le liste di Fabio Barsanti e Elvio Cecchini, ed è tempo di tirare le somme con tutti gli assessori.

"Se lo scorso anno c’è stato il cambio di passo – ha dichiarato il sindaco – quest’anno è sotto gli occhi di tutti che c’è una città che cresce. Cresce nelle piccole cose a partire dalle asfaltature, nel turismo, nel trasporto pubblico, nell’attuazione dei progetti PNNR, negli impianti sportivi, nella solidità del bilancio comunale, nella cultura come nell’istruzione e nell’ambiente. Ci sono i fatti a testimoniarlo, poi può essere fatto di meglio, ma la crescita è evidente". Eppure, viene rilevato, l’opposizione polemizza su tutto e il contrario di tutto. Aprioristicamente. "Sono sorpreso da ogni commento dell’opposizione – spiega – che va sempre più sul personale. Fa capire quanto lo scontro sia strumentale. Sto ancora aspettando la solidarietà per le minacce di morte ricevute a ottobre: vi immaginate fosse successo a loro? Siamo la giunta del sorriso e che si muove: contano i risultati e noi li stiamo cogliendo grazie all’impegno di tutti". E all’assessore regionale Baccelli che lo accusa di non avere una visione strategica, il sindaco risponde: "E’ un’opinione legittima, con lui i rapporti sono cordiali, la prendo come una critica costruttiva, ma abbiamo una visione e un progetto".

Fabrizio Vincenti