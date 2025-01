Opere pubbliche: "Il piano triennale dell’amministrazione fa svoltare la città"

"Con il Piano triennale delle opere pubbliche l’Amministrazione Pardini intende far svoltare la città": se ne dicono convinti i capigruppo di maggioranza, che ricordano come i prossimi investimenti in programma faranno cambiare passo a Lucca, riposizionandola in termini di funzionalità per i cittadini e attrattività per i turisti.

Per Cecchini (Lista Civile), Pierini (Lucca 2032), Fava (Fratelli d’Italia), Fagnani (Lega) e Di Vito (Forza Italia), il 2025 sarà, mutando le parole del sindaco Pardini, l’anno della concretezza, che ha preso l’avvio non a caso con il cantiere per l’asse suburbano. Ma, dagli impianti sportivi alle scuole, dalla manutenzione delle strade agli immobili comunali, i progetti per riqualificare la città saranno al centro dell’agenda comunale.

"Pensiamo ai 26 milioni di euro per il nuovo palazzetto dello Sport – si legge nella nota a firma congiunta – una struttura che, si prevede, farà compiere alla città una crescita esponenziale, ospitando grandi eventi sportivi, culturali e musicali che oggi i lucchesi sono costretti a vedere altrove, e con loro i potenziali turisti". Per gli impianti sportivi, viene inoltre ricordato, è stato previsto 1 milione di euro.

Sul fronte che riguarda le strade, l’amministrazione Pardini ha già investito 3 milioni e mezzo per una viabilità più sicura e confortevole, mentre 1 milione e centomila saranno destinati al rifacimento dei marciapiedi e all’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, se il progetto della Bicipolitana andrà in porto, verrà sostenuto con un investimento da 500mila euro". Per i capigruppo di maggioranza, un’attenzione analoga sarà riservata agli immobili comunali.

"È un’operazione che è iniziata con palazzo Guinigi – si legge nella nota – proseguendo con il teatro del Giglio, fulcro della vita culturale cittadina, lasciato cadere a pezzi, e con l’Agorà. Rispetto a quest’ultima, è stato vinto un bando regionale per un finanziamento da 3 milioni e mezzo, quando il progetto iniziale del Comune prevedeva un impegno per 1 milione e 700mila. Questo significa due cose: ci muoviamo in modo efficiente e liberiamo risorse per altri interventi. Ricordiamo che anche il palazzo dell’Anagrafe ha un tetto che fa, letteralmente, acqua. Per questo è in progetto un intervento da 600mila euro".

"I numeri – prosegue la nota – sono il migliore antidoto alla sterilità di certe polemiche. Adesso si preannuncia una svolta anche per un immobile strategico come la Manifattura, col riavvio dei lavori nella parte nord con finanziamenti Piuss per 17 milioni, dove saranno ospitati uffici comunali, il museo del Fumetto e Campus. Sulle scuole sono stati raddoppiati gli investimenti già previsti nel 2022 e verrà chiuso il triennio con uno stanziamento per oltre 4 milioni. L’obiettivo è continuare in questa direzione, intervenendo, come stiamo facendo, anche sui parcheggi adiacenti, per la sicurezza dei ragazzi e dei genitori. Nel solo 2024 sono stati investiti 430mila euro in parchi giochi nei quartieri, che diventeranno 550mila nel triennio. Questo significa lavorare per mantenere le persone nei territori, grazie a servizi di qualità". La maggioranza ricorda infine gli interventi per la Rocca di Nozzano, per le Mura e per gli investimenti Fesr per oltre 10 milioni che andranno a riqualificare i quartieri popolari, interverranno sul mercato di Pulia e su molte altre progettazioni.