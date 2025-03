Opere pubbliche a Vagli Sotto. Viabilità e impianti sportivi . Stanziati 5 milioni di euro

Non solo statue commemorative nate per promuovere il pregiato marmo coltivato nelle cave locali, ma importanti investimenti in opere pubbliche per il piccolo Comune, che ha reso pubblico il bilancio preventivo contenente risorse di circa 5milioni di euro per il solo 2025. Un bilancio che nel triennio è previsto possa raggiungere i 10milioni di euro. Conclusa la ricostruzione del centrale Ponte della Tambura, rimasto interdetto al transito dal 2020 al luglio dello scorso anno quando è stato inaugurato il nuovo manufatto, dopo l’obbligatoria demolizione di quello storico per mancanza dei requisiti di sicurezza nel 2022, riprende a pieno regime la politica espansionistica del vivace comune della Garfagnana. Complice in questa fase anche il ritorno alla guida dell’amministrazione del sindaco Mario Puglia. "Si riparte dalla costruzione di un bilancio di previsione importante e soprattutto condiviso, e dico finalmente, dall’intera amministrazione - spiega Mario Puglia a margine dell’approvazione del bilancio all’unanimità –. Ci siamo concentrati su grandi opere pubbliche, che riguardano la viabilità, con l’ultimazione della strada Vagli - impianti sportivi di Careggine con innesto nella strada che conduce in Versilia e l’allargamento del ponte alla rotatoria in località Bivio Vagli Sopra, Campocatino - Aulla, solo per fare un paio di esempi. In primo piano, poi, le riqualificazioni dei luoghi di interesse dei borghi, con l’arrivo di nuove piazze e parcheggi, interessati anche i sentieri interni, come quello che conduce al Ponte sospeso sul Lago e la circonvallazione del centro storico di Vagli, e di quelli montani, con attenzione al turismo che interessa il tratto locale della Via Vandelli".

Fiorella Corti