Opere da camera. Quattro “prime“ in San Girolamo

Il Puccini Chamber Opera Festival, organizzato dalla Puccini International Opera Composition Academy di Lucca e dalla Cluster, continua la sua intensa attività dedicata alla divulgazione delle nuove opere liriche con lo spettacolo in programma domani 27 aprile nel teatro di San Girolamo alle ore 17. Un evento in collaborazione con Lucca Classica Music Festival, uno dei numerosi partner che collaborano a questa iniziativa culturale.

Basti pensare ai Comuni di Lucca, Ostra e Borgo a Mozzano, le due Fondazioni bancarie cittadine (CRL e BML), Vivi Lucca, Teatro del Giglio, Scuola Sinfonia, Conservatorio Mascagni di Livorno, Experia, Fondazione Scriptorium Foroiulense del Friuli, Abreu Chamber Choir, Ema Vinci, Sui passi di Puccini, per comprendere la portata nazionale di questo Festival che ha raggiunto la settima edizione. Tutte realizzate nel Teatro di San Girolamo, in base a una convenzione firmata tra le due associazioni musicali e il Teatro del Giglio che hanno portato sinora alla messa in scena di 40 opere in prima assoluta (alle quali si aggiungono queste 19). Tutte composte da giovani musicisti che hanno frequentato il Puccini International Opera Composition Course nei locali didattici di San Micheletto (g.c. dalla Fondazione CRL) perfezionando i loro progetti lirici con docenti di fama internazionale.

Domani assisteremo quindi alla realizzazione in prima assoluta di quattro opere da camera. Si tratta di “Cielo sereno, scintillante di stelle“ per clarinetto, live electronics e suoni elettronici di Fabio De Sanctis De Benedictis; “Èsprit de l’escalier” per soprano, attore e clarinetto. Concept e musica di Girolamo Deraco su libretto di Vincenzo Reale, Regia di Maria Elena Romanazzi; “El monologo de la Re(I)n(A), una fantástica tragedia fantástica para soprano, piano, electrónica y video en vivo. Concept, libretto e musica di José Luis Garc(IA) Arriola. Regia di Alessandro J. Bianchi; “L’opera è morta?” minimodramma per soprano, baritono, basso, coro misto, pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, fixed media e video di Lorenzo Corsaro. Libretto di Gabriele Petriccioli e Niccolò Corsaro. Regia di Girolamo Deraco. Solisti del pomeriggio musicale il soprano Cristina Rosa, il clarinettista Gabriel Bechini, il pianista Petr Yanchuk e Irene Fortunato al live elettronics.